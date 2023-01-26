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Памятник юным защитникам Краснодара установят в Чистяковской Роще

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pamyatnik-yunym-zashhitnikam-krasnodara-ustanovyat-v-chistyakovskoj-roshhe
Памятник юным защитникам Краснодара установят в Чистяковской Роще
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Решение об установке мемориала приняли депутаты гордумы Краснодара на заседании по предложению городской топонимической комиссии. Памятник планируют открыть в этом году — в  год 80-летия освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков.

Памятник посвятят юным краснодарцам, погибшим во время оккупации города в 1942-1943 годах.

Мемориал решили установить в районе пересечения улиц Офицерской и Колхозной, на территории Чистяковской Рощи. Там же же находится памятник «13 тысячам краснодарцев — жертвам фашистского террора». Памятник открыли 9 Мая 1975 года, в год 30-летия победы в Великой Отечественной войне.

Сообщается, что на памятнике юным защитникам Краснодара, героически погибшим во время оккупации города, не будет конкретных имен. Однако его создатели вдохновлялись подвигами многих известных героев. В их числе Лида Воскресенская, Лена Ковальская, Володя Головатый и Алеша Новиков.

Лида Воскресенская 5 февраля 1943 года отравила пятерых немецких офицеров. Была повешена в центре Краснодара. Лена Ковальская была заживо сожжена в подвалах гестапо. Володя Головатый был лидером комсомольского подполья города. Он погиб в застенках гестапо, но не выдал своих товарищей. Алеша Новиков был учеником школы № 38-й, он пытался подорвать фашистов в зале офицерского собрания. Однако его схватили и казнили.

К 80-летию освобождения Краснодара запланировано свыше 200 мероприятий. С афишей можно ознакомиться на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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