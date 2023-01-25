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«Дорогами Победы»: три бесплатные экскурсии пройдут 12 февраля в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dorogami-pobedy-tri-besplatnye-ekskursii-projdut-12-fevralya-v-krasnodare
«Дорогами Победы»: три бесплатные экскурсии пройдут 12 февраля в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Патриотический экскурсионный флешмоб приурочен к 80-летию освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков.

Туристско-информационный центр 12 февраля проведет три экскурсии: «Цветы у обелисков», «Чистяковская роща» и «Забвению не подлежит». Они начнутся одновременно в 10:00 в разных частях города. Маршруты пройдут по знаковым историческим местам. Участники посетят мемориалы, посвященные героям Великой Отечественной войны.

Участие в экскурсиях бесплатное, но необходима предварительная запись. Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефону 8(861) 218-97-77.

Всего к 80-летию освобождения Краснодара организовано свыше 200 мероприятий. Афиша размещена на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Подробнее о памятной дате можно узнать в Telegram-канале «80 лет со дня освобождения Краснодара».

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