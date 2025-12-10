Знаменитый мурал «с хвостиками» закрасили в Сочи

Жители сочинской Мамайки остались без своего талисмана. Граффити с изображением собак, который годами радовал глаз и считался местной достопримечательностью, закрасили. Вместе него появился новый рисунок.

Местные жители называли граффити мурал «с хвостиками». Теперь здесь новый рисунок. Никто из жителей не оценил молодежное творчество. Первый рисунок создала группа «Делаем Арт» с призывом помочь бездомным животным района — Барри, Сиду и Джему. Волонтеры проекта не ожидали увидеть в соцсетях стену без символов Мамайки.

«Мы были немного шокированы. Никто с нами не связывался. Этому проекту несколько лет, он радовал людей, многие приезжали и делали фото», — делится куратор волонтерского проекта про животных Кристина Натарова.

Визитная карточка района, проект Любови Лаптевой, появилась на легальной стене для граффити в 2023 году. Этот граффити, как и соседний — портрет Михаила Галустяна, попали под руку неизвестных художников.

«Все собачки, которые были изображены, — это звезды Мамайки. Многие знают их и любят. Мы в процессе работы получали много обратной связи», — говорит руководитель студии росписи стен «Делаем Арт» Антон Толчин.

По мнению Антона Толчина, это обычное дело, когда одни художники сменяют других, зарисовывая их творения. Сочинский автор даже не ожидал, что они продержатся так долго. Теперь у туристов и местных жителей остались лишь воспоминания на фото в телефонах.

Закрасивших стену авторов найти не удалось. Как правило, такие художники — представители андеграунда и не показывают себя. Рисуют не для общества, выражают на стенах свои мысли и чувства в виде шрифтовых композиций.

«Создание легальных зон для рисования — это всегда огромный плюс для региона. Стена в Мамайке — одна из легальных. Краснодарский край уникальный в этом отношении. У нас пять согласованных таких легальных стен», — отмечает эксперт направления стрит-арта и граффити Евгений Янчухов.

Команда Антона Толчина решила еще раз, но уже в новом дизайне создать мурал «с хвостиками» и портрет Михаила Галустяна.

Читайте также: житель Крыма баллончиком нарисовал серп и молот на памятнике Ленину в Туапсе.

Подпишись, здесь всегда интересно.