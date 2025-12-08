Житель Крыма баллончиком нарисовал серп и молот на памятнике Ленину в Туапсе

Уличного художника заметил и заснял на видео местный житель. Кадры опубликовали в соцсетях вечером 7 декабря.

На видео мужчина просит оператора не мешать ему и объясняет свой поступок тем, что он так «чувствует». Автор съемки застал мужчину в момент, когда граффитист дорисовывал надпись «СССР» с помощью картонки. К этому времени на памятнике Ленину уже появились серп и молот и две буквы «с».

Автора рисунка нашли сотрудники полиции. Выяснилось, что серп и молот на постаменте нарисовал 40-летний житель Крыма, его задержали на одной из улиц города.

В отношении задержанного составили административный материал о мелком хулиганстве. Сейчас приезжего поместили в спецучреждение. Участковым уполномоченным полиции проводится дополнительная проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

