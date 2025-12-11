Знаменитую «летающую тарелку» отреставрируют в Краснодаре

Сооружение под названием Futuro находится в Фестивальном микрорайоне еще с советских времен. Раньше там было кафе. Сейчас объект в плачевном состоянии и нуждается в капитальном ремонте.

Людмила Вилкова живет здесь давно и к соседству с «тарелкой» привыкла. Хоть и не знает о происхождении Futuro, но с улыбкой вспоминает то, как впервые поднималась на борт корабля.

«Это еще в советские времена было. Там было кафе, отнеслись к этому очень здорово», — делится жительница Краснодара Людмила Вилкова.

Арт-объект разработал финский архитектор. За десятилетия у корабля неоднократно менялись владельцы. Здесь были и кафе, и бар, и магазины, и чайная. Сейчас объект находится в плачевном состоянии. Чтобы жители вновь смогли прикоснутся к чему-то далекому, местные предприниматели решили его обновить. Специалисты уже убрали самострои вокруг объекта. Сейчас они расчищают бетонный подиум и разбирают старое покрытие.

«Все внутри корабля буквально кричит о его футуристическом происхождении. Потолок расписан видами далекого космоса, 16 иллюминаторов, расположенных по периметру, даже овальные двери», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Мария Яцук.

В России всего три подобных конструкции. Во всем мире наберется не более 100. Это уникальное строение финского архитектора Матти Сууронена, который в 1960-х разработал модульные дома из стеклопластика для лыжных курортов.

«Легко транспортировать в высокогорные районы. Это был легкий лыжный домик, который весил менее трех тонн. Очень функциональное здание, которое по площади составляло всего 25 квадратных метров», — рассказывает старший научный сотрудник музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына Федор Смоляков.

В Россию они попали по нескольким версиям. Первая — подарок от президента Финляндии. И еще одна — правительство СССР приобрело несколько домов перед проведением Олимпиады. Вне зависимости от причин «летающая тарелка» для Краснодара стала уже достопримечательностью.

«Планируем разобрать в течение декабря. На ее реставрацию уйдет примерно 4-5 месяцев. Потом вмонтируем ее обратно», — отмечает руководитель проекта Кира Деляева.

В самой «тарелке» планируют создать культурное пространство. Облагородят и прилегающую территорию. Уже летом 2026 года жители и гости Краснодара смогут ощутить себя героями космической одиссеи.

