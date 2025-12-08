Здание лицея № 12 имени Антона Макаренко отреставрировали в Краснодаре

Раньше памятник архитектуры регионального значения был Дневным убежищем для бесприютных детей.

Специалисты усилили несущие конструкции здания, очистили и отреставрировали кирпичную кладку стен, цоколя, элементы архитектурного декора, а также кованые ограждения балкона. Кроме того, воссоздали деревянные дверные блоки и утраченные фрагменты резьбы на главном фасаде.

«Здание построено в начале XX века. Оно всегда использовалось для обучения и воспитания детей и имеет не только культурную, но и социальную значимость. Проведенные работы вернули исторический облик памятнику архитектуры и обеспечили возможность его дальнейшего использования в образовательных целях», — сообщил вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов.

Здание для приюта построили в Екатеринодаре по решению городского благотворительного общества. Проект разработал архитектор Захарий Коршевец. Средства на строительство выделили известные предприниматели города, среди которых Тарасовы, Богарсуковы, Аведовы и Дицман, а также простые местные жители. Кроме того, деньги собирали с помощью благотворительных акций и лотерей.

Здание построили и освятили в 1907 году. В приюте оборудовали просторные классы, спальни, столовую, кухню, читальню, гардеробную и мастерские. В советское время здесь размещали фабрично-заводскую десятилетнюю, среднюю железнодорожную, среднюю женскую и мужскую школы.

Реставрацию объекта провела специализированная организация, имеющая лицензию Министерства культуры России. Работы по поручению губернатора Вениамина Кондратьева проходили под контролем краевого управления государственной охраны объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

