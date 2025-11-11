Стало известно, что будет в кинотеатре «Аврора» в Краснодаре после реставрации

В обновленном здании кинотеатра «Аврора» планируется открытие кинозала на 1,2 тыс. мест, фудкорта, ресторана и подземной парковки.

Об этом рассказали в городском управлении инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

«Проектной документацией <…> предусмотрено создание современного киноэстрадного зала 3-го уровня комфорта вместительностью 1,2 тыс. зрителей, в том числе на первых рядах предусмотрены места для маломобильных групп населения, зала фудкорта с медиапространством, ресторана авторской кухни в заглубленном благоустроенном озелененном дворе с выходом на наружную террасу, а также подземной автостоянки», — сообщили в ведомстве.

При этом отмечается, что снаружи кинотеатр «Аврора» не изменится — после реставрации он сохранит свой исторический облик.

Власти краевой столицы отмечают, что реализация этого проекта, позволит создать новый культурно-досуговый центр. Он, в свою очередь, даст дополнительное развитие культурной жизни и творческого потенциала горожан, а также улучшит общественную интеграцию, сообщает «РБК Краснодар».

