Знакомство на кладбище: житель Краснодара помог приезжему и лишился денег, телефона и ботинок

С заявлением о грабеже в полицию Краснодара обратился местный житель. Он рассказал, что на кладбище у могилы своей матери познакомился с мужчиной, который попросил оказать посильную помощь.

Краснодарец предложил новому знакомому еду и верхнюю одежду, а после пригласил к себе домой, чтобы вместе выпить. Во время распития спиртного мужчины поссорились. Гость несколько раз ударил хозяина по голове, отобрал банковскую карту, телефон, полуботинки и 2 тыс. рублей. После этого нападавший скрылся. Через некоторое время мужчина узнал, что его картой расплачивались в различных магазинах. Общая сумма ущерба превысила 15 тыс. рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Кемеровской области. Мужчина уже имеет судимости за кражу, торговлю наркотиками, мошенничество и грабеж. Подозреваемого задержали в хуторе Ленина. Злоумышленник во всем признался и рассказал, что похищенный телефон продал прохожему, а деньги потратил.

На подозреваемого завели уголовное дело. За грабеж и кражу ему грозит до семи лет колонии. В настоящее время он находится под стражей, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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