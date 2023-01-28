Житель Армавира напал на женщину на улице ради 500 рублей

С заявлением о грабеже в полицию Армавира обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что на улице в районе проспекта Авиаторов на нее со спины напал неизвестный, повалил на землю и потребовал отдать все деньги.

Получив 500 рублей, нападавший скрылся. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 30-летний местный житель. Мужчину задержали в его доме.

На злоумышленника завели уголовное дело. За грабеж ему грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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