В Анапе двое на улице избили прохожего битой и отобрали у него смартфон
Происшествия
24.01.2023 12:57
С заявлением о грабеже в полицию Анапы обратился местный житель. Он рассказал, что во дворе многоэтажки в районе улицы Протапова на него напали неизвестные мужчины.
По словам потерпевшего, нападавшие из-за внезапно возникшей личной неприязни избили его, в том числе нанесли несколько ударов битой. Также злоумышленники похитили его смартфон стоимостью 6 тыс. 500 рублей и скрылись.
Полицейским удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались жители Армавира 39 и 40 лет. Мужчин задержали. Выяснилось, что телефон они успели продать, а деньги потратили. На подозреваемых завели уголовное дело. За грабеж им грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время они находятся под стражей.
Полицейские разыскивают похищенный телефон, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе.
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