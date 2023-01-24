В Анапе двое на улице избили прохожего битой и отобрали у него смартфон

С заявлением о грабеже в полицию Анапы обратился местный житель. Он рассказал, что во дворе многоэтажки в районе улицы Протапова на него напали неизвестные мужчины.

По словам потерпевшего, нападавшие из-за внезапно возникшей личной неприязни избили его, в том числе нанесли несколько ударов битой. Также злоумышленники похитили его смартфон стоимостью 6 тыс. 500 рублей и скрылись.

Полицейским удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались жители Армавира 39 и 40 лет. Мужчин задержали. Выяснилось, что телефон они успели продать, а деньги потратили. На подозреваемых завели уголовное дело. За грабеж им грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время они находятся под стражей.

Полицейские разыскивают похищенный телефон, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе.

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