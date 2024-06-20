Знак качества «Сделано на Кубани» получат еще более 320 товаров

В Краснодарском крае подвели итоги первого блока 12-го конкурса «Сделано на Кубани».

По решению комиссии экспертов, знак «Сделано на Кубани» появится на 329 товарах 117 производителей региона. Среди них не только продукты питания, но также сельхозтехника и промышленное оборудование.

Глава регионального департамента потребсферы Роман Куринный отметил, что предприятиям-победителям конкурса доступен ряд преференций, в том числе льготные ставки по кредитам и помощь с участием в выставках и ярмарках.

«Конкурс «Сделано на Кубани» рекордными темпами завоевывает популярность у производителей, а знак качества — доверие у потребителей. Конкурс направлен на определение лучших товаров, которые соответствуют стандартам качества и безопасности, а также на дальнейшее продвижение товаров под этим брендом на территории России и за ее пределами», — подчеркнул Роман Куринный.

В регионе знак качества «Сделано на Кубани» получили уже 1149 товаров от 330 производителей. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте организаторов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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