Продавцов хотят обязать указывать «честную цену» за 1 л и 1 кг товаров в России

Новый законопроект об обязанности продавцов указывать на ценниках дополнительную информацию о цене товара внесет в Госдуму РФ депутат Борис Чернышов.

«Сегодня внесу в Госдуму новую версию законопроекта «О честной цене». При его разработке мы учли замечания кабмина и коллег-депутатов и самое главное — пожелания россиян. Суть осталась неизменной: обязать продавцов указывать на ценниках товаров дополнительную информацию о цене товара за целую общепринятую единицу измерения — за 1 кг, 1 литр», — сказал Чернышов.

Изменения вносятся в федеральный закон «О защите прав потребителей», говорится в документах к законопроекту.

«Цену в рублях и условия приобретения товаров, в том числе при оплате через определенное время после их передачи потребителю, полную сумму, подлежащую выплате потребителем, и график погашения этой суммы. В отношении продуктов питания дополнительно указывается цена за единицу измерения товара. При цене за единицу веса указывается цена за 1 кг, за единицу измерения объема — цена за 1 л. Цена за единицу измерения товара не указывается в случае, если масса или объем продуктов питания составляет менее 50 г или 50 мл», — говорится в проекте закона.

Законопроект закрепит исключительное право правительства на утверждение перечня товаров, на которые будут распространяться нормы предлагаемой поправки.

«Зачастую производители снижают количество товара при сохранении размера упаковки и отпускной цены товара, а также уменьшают количество продукта в упаковке без изменения цены. Целями таких действий со стороны производителя являются сохранение объема продаж и увеличение рентабельности продажи единицы товара», — цитирует текст пояснительной записки законопроекта РИА «Новости».

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