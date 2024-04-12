Значки ГТО получили более 1 млн жителей Краснодарского края

Кубань стала первым регионом в стране, где число зарегистрированных на сайте ГТО жителей превысило 2 млн, а число обладателей знаков отличия — более 1 млн человек.

По словам министра физической культуры и спорта края Серафима Тимченко, Кубань занимает первое место в России по количеству жителей, принявших участие в выполнении нормативов, обойдя Москву и Татарстан.

«Также мы лидеры по количеству жителей, выполнивших нормативы. Сейчас немного изменился перечень испытаний и нормативов, но цели физкультурно-спортивного комплекса остались прежними — развитие массового спорта, популяризация здорового образа жизни, укрепление обороноспособности страны», — добавил Серафим Тимченко.

На Кубани в каждом муниципалитете сейчас работают центры тестирования комплекса ГТО. В прошлом году более 1, 5 млн человек приступили к сдаче нормативов.

Выполнить нормативы и получить знак ГТО могут жители от 6 до 70 лет и старше. Для этого надо зарегистрироваться на сайте и получить медицинский допуск, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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