Итоги краевого фестиваля ГТО среди трудовых коллективов подвели на Кубани

В Славянске-на-Кубани завершился финал краевого фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов.

Лучшими стали представители Анапы, Новороссийска и Темрюкского района. Команды состязались в прыжках в длину с места, эстафетных гонках, упражнениях на пресс, отжиманиях, приседаниях с гирей весом 8 кг.

«Команды трудовых коллективов показали серьезную подготовку и высокий уровень конкурентной борьбы. Наш край традиционно является одним из лидеров в стране по реализации комплекса, также занимает первое место по числу зарегистрированных на сайте комплекса ГТО. В регионе функционируют 64 центра, за которыми закреплено 1 тыс. 194 места тестирования. Развитие массового спорта является одним из наших приоритетов», — сказал вице-губернатор Александр Власов.

Команда специалистов из Анапы представит Краснодарский край на итоговом этапе фестиваля. Команды Новороссийска и Темрюкского района получили грамоты, медали и кубки.

Соревнования трудовых коллективов стартовали на Кубани 19 января. В них приняли участие организации и предприятия в возрасте 25–29, 30–39, 40–49 и 50–59 лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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