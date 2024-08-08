Змея укусила подростка за палец ноги в Краснодарском крае

Инцидент произошел в августе в селе Шепси Туапсинского района.

По данным районной Станции скорой медицинской помощи, от укуса змеи пострадал 15-летний подросток, приехавший на отдых из Московской области.

«Укус пришелся в палец левой стопы. Признаков поражения ядом не наблюдалось. Помощь оказали месте, а потом ребенка доставили в больницу», — отметили медики.

Какая именно змея укусила подростка, неизвестно. В этом году в Туапсинском районе это уже не первый случай, когда змея нападает на человека, сообщает Telegram-канал газеты «Туапсинские вести».

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