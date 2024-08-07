СК начал проверку после нападения обезьяны на ребенка в Туапсинском районе

Бесхозная обезьяна напала на 6-летнего ребенка из Тульской области накануне в поселке Лермонтово.

По данным местных СМИ, агрессивное животное укусило 6-летнего мальчика. Ребенку потребовалась помощь медиков. По словам местных жителей, обезьяна может принадлежать фотографам, предоставляющим услуги туристам.

В СУ СК России по Краснодарскому краю по данному факту начали проводить доследственную проверку. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить об установленных в ходе проверки обстоятельствах и ее результатах.

Ход процессуальной проверки поставили на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает Информационный центр СК России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», медики скорой помощи зафиксировали сильный укус на теле 6-летнего ребенка. По словам врачей Туапсинского района, случай, когда обезьяна укусила человека, в их практике произошел впервые. Укус был сильным, с повреждением кожи. Ребенка доставили в райбольницу № 2 в Новомихайловском.