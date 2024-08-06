Бесхозная обезьяна до крови укусила 6-летнего ребенка в Краснодарском крае

Семья из Тульской области отдыхала в поселке Лермонтово, когда на их маленького ребенка неожиданно напала обезьяна.

Медики скорой помощи зафиксировали сильный укус на теле 6-летнего ребенка. По словам врачей, случай, обезьяна укусила человека и ему потребовалась медицинская помощь, в их практике произошел впервые.

«Укус был сильный с повреждением кожного покрова. Ребенка доставили в районную больницу № 2 в Новомихайловском для дальнейшей медицинской помощи», — сообщили на станции скорой медицинской помощи Туапсинского района.

Откуда в Лермонтово взялась бесхозная обезьяна — неизвестно. Вероятно, экзотического животное принадлежит фотографам-живодерам и убежало от них, пишет газета «Туапсинские вести».

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