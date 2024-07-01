Укусившего туриста попугая забрали у зоофотографа в Анапе

В дежурную часть ОМВД России по Анапе обратился мужчина и сообщил о том, что его укусил попугай во время платной фотосессии на набережной Паралия в селе Витязево.

На место происшествия выехали участковые. Полицейские на месте установили, что местный житель предлагал платные фотографии с попугаем. Мужчина зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, однако документов на птицу у него не оказалось. Попугая изъяли и передали на содержание в зоопарк села Витязево.

Пострадавшему туристу выдали направление на проведение судебно-медицинской экспертизы. По факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет принято решение, сообщает ОМВД России по Анапе в Telegram.

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