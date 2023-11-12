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Змеиное семейство обнаружили спасатели в щели дома в Гулькевичском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zmeinoe-semejstvo-obnaruzhili-spasateli-v-shheli-doma-v-gulkevichskom-rajone
Змеиное семейство обнаружили спасатели в щели дома в Гулькевичском районе
Фото t.me/kubanspas

Хозяева частного дома в селе Новоукраинском Гулькевичского района нашли в подвале змеиное гнездо. Жители обратились за помощью к спасателям.

На место прибыли специалисты Гулькевичского АСО и вытащили из щели в стене шесть змей.

Спасатели поместили змей в пластиковый баллон, отвезли в лес и выпустили в естественную среду обитания.

Фото t.me/kubanspas

«Рептилии нашли укромное местечко для зимовки, но людям не понравилось соседство со змеями», — написали в Telegram-канале ГКУ «Кубань-СПАС».

Фото t.me/kubanspas

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