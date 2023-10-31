Краснокнижную ядовитую гадюку обнаружили в центре Сочи

Ядовитую гюрзу — самую крупную из гадюк, обитающих на территории бывшего СССР, — нашли в одном из помещений в центре курорта.

В природе Сочи краснокнижная гюрза не встречается, но случаются исключения. Обнаружив змею, очевидцы обратились к спасателям и зоозащитникам. По описанию опасного хищника в рептилии никто не распознал, поэтому просто посоветовали поместить ее в большую коробку и выпустить в парке.

Очевидцы решили обратиться к специалистам Сочинского национального парка. На место выехал замдиректора по научной работе, герпетолог Борис Туниев. Он забрал змею в научный отдел нацпарка. По его словам, эта гюрза — половозрелая самка возрастом около трех лет, в хорошем состоянии, вполне упитана.

По внешним признакам, гадюку содержали в террариуме, однако это не лишает ее природных инстинктов и способности наносить смертельные укусы своим жертвам.

«Не случайно научное название гигантской гадюки — гробовая. Это отражает особенности яда этой змеи. Вид в дикой природе в России обитает в Дагестане, в связи с чем внесен в Красную книгу РФ. Гюрза, как и все змеи, нападает только в случае самозащиты. Но надо учитывать особенности животного — змеи достаточно плохо видят и все глухие. Распознать жертву или врага она может только с достаточно близкого расстояния. И вот тут может произойти укус, если не соблюдать меры осторожности», — рассказал герпетолог.

Вид гадюки можно различить по внешним признакам — окрасу и зигзагообразному орнаменту, особенностям строения глаз (у ядовитых змей зрачки суженные, у неядовитых — круглые). Пытаться самостоятельно поймать змею и заглянуть к ней в пасть — крайне опасно. Главное оружие гюрзы — огромные клыки и ядовитые железы.

Рептилию оставят жить в научном отделе Сочинского нацпарка — ей обеспечат профессиональный уход, кормление и содержание. Выпускать в дикую природу гадюку не планируют. Владельца змеи будут искать, но добровольно за питомцем он вряд ли придет — за покупку, продажу и содержание краснокнижного животного может грозить уголовное дело, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

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