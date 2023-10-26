Злостная неплательщица алиментов едва не умерла в зале суда в Краснодарском крае

Случай произошел накануне в Курганинском районе во время судебного заседания по уголовному делу о неуплате средств на содержание детей по ст. 157 УК РФ.

У подозреваемой местной жительницы неожиданно произошел сердечный приступ — она упала без сознания, у нее были стиснуты зубы и закатившиеся глаза.

Находившиеся в зале судебные приставы сразу подбежали к подсудимой и оказали ей первую помощь. Они сделали ей непрямой массаж сердца. К моменту приезда врачей скорой помощи женщина уже пришла в сознание.

Медики установили, что у неплательщицы алиментов в суде произошел резкий скачок артериального давления. По их словам, грамотные действия приставов помогли спасти женщине жизнь, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

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