Летевший в Сочи рейс пришлось экстренно сажать из-за приступа у бойца СВО

Инцидент произошел вечером 24 сентября на борту рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» Екатеринбург — Сочи.

По словам пассажиров, на борту стало плохо одному из пассажиров. У мужчины начался приступ, и появились судороги. Экипаж оказал ему первую помощь, после чего посадку самолета ускорили. Лайнер приземлился в аэропорту назначения раньше расписания на 15 минут.

В авиакомпании уточнили, что на борту стало плохо участнику СВО.

«Со слов его сопровождающих, мужчина страдает от последствий контузии», — заявили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Сразу после приземления пассажира передали медикам, после чего госпитализировали, пишет портал «Е1.РУ».

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