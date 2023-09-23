В самолете Москва — Сочи паралимпийцу сломали электроколяску

Следователи СК устанавливают обстоятельства повреждения электроколяски паралимпийца при перелете в Сочи.

По данным следствия, информация о том, что при перелете из Москвы в Сочи рейсом одной из авиакомпаний была повреждена электроколяска паралимпийца, появилась в СМИ.

По факту повреждения имущества гражданина с ограниченными возможностями московский СО на воздушном и водном транспорте поводит доследственную проверку, в рамках которой установят все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУТ СК России в Telegram.

Речь идет о паралимпийце Николае Руденко, который является инвалидом первой группы и занимающегося командным спортом бочча. По словам спортсмена, авиакомпания дважды ломала его коляску, когда он летел в Сочи и возвращался обратно в Москву — по пути в Сочи на коляске повредили проводку, а во время обратного перелета на коляске погнули металлическую раму. Спортсмен предположил, что на нее поставили слишком много багажа. В результате, паралимпиец не смог воспользоваться электроколяской после прилета, пишет «Лента.ру».

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