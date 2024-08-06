Злой и невнимательный мужчина сжег чужое кафе в Сочи, пытаясь отомстить должнику

Скриншот с видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Пожар произошел 6 августа около 3:00 в кафе на Сочинском шоссе в Лазаревском районе.

На место пожара прибыли сотрудники экстренных служб и следственно-оперативная группа. Когда пожар потушили, полицейские осмотрели место происшествия и установили, что причиной пожара стал поджог при помощи легковоспламеняющейся жидкости.

Оперативники установили личность подозреваемого — им оказался 34-летний житель Новороссийска. Его задержали на съемной квартире в Сочи.

Выяснилось, что поджигатель хотел отомстить сочинцу, который занял деньги и не вернул долг. Однако мститель перепутал заведение. Вместо кафе своего должника он поджег чужое заведение.

Предварительная сумма ущерба превышает 3 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. На время следствия подозреваемого поместили под стражу.

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