На 12 лет посадили поджигателя релейного шкафа РЖД в Краснодаре

Приговор в отношении обвиняемого в поджоге с целью повредить объект транспортной инфраструктуры для подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ, 9 июля вынес Краснодарский краевой суд.

По данным суда, в апреле 2023 года мужчина, несогласный с действиями властей по поводу военной спецоперации на Украине, решил поджечь отвечающий за работу светофора и устройств автоблокировки релейный шкаф в Краснодаре.

Злоумышленник купил жидкость для розжига и спрятал ее недалеко от ж/д путей. Затем 25 апреля 2023 года он пришел на место, положил в релейный шкаф картонную коробку с тряпкой и вылил в нее жидкость для розжига, а затем зажигалкой поджег коробку. В результате огонь полностью уничтожил релейный шкаф.

В суде обвиняемый полностью признал вину в поджоге, но заявил, что не хотел действовать против государства, подрывая экономическую безопасность страны. Суд назначил ему 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а первый год осужденный проведет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

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