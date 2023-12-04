Пытавшегося поджечь здание ФСБ в Краснодаре мужчину посадили на 8,5 лет

Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими краевого ГУ МВД. В декабре приговор в отношении жителя Волгоградской области Игоря Паскаря, которого осудили по делу о вандализме и совершении террористического акта, вступил в силу.

По данным следствия, в рабочий день злоумышленник бросил зажигательную смесь в центральный вход здания УФСБ в Краснодаре, при этом мужчина не принял во внимание тот факт, что в зоне поражения могут находится люди. В результате своевременно принятых мер дежурной службой УФСБ вход в здание был заблокирован, возгорание потушено, злоумышленника задержали на месте происшествия.

Оперативники установили, что задержанный мужчина был несколько раз судим за незаконный оборот наркотиков. У него не было постоянной работы, при этом он является сторонником проукраинских радикальных взглядов. Ранее злоумышленник принимал участие в митингах, на одном из которых его задержали полицейские. Также 12 июня 2022 года в День России мужчина разбил стеклянную бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и поджег баннер с надписью «Z # СвоихНеБросаем» в Краснодаре, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о вандализме и террористическом акте. В рамках расследованного обвиняемый признался в подготовке к теракту.

Южный окружной военный суд приговорил обвиняемого к 8,5 годами лишения свободы в колонии строгого режима, первые 3 года наказания он будет отбывать в тюрьме. Приговор суда вступил в силу.

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