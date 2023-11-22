Уголовное дело возбудили после поджога полицейского архива в Апшеронске

Пожар в служебном кабинете отделения по вопросам миграции МВД Апшеронского района произошел 21 ноября. В отношении подозреваемого заведено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

По данным следствия, в этот день 68-летний подозреваемый, испытывая неприязнь к начальнику отдела по вопросам миграции ОМВД России по Апшеронскому району, связанную со служебной деятельностью, пришел в здание отдела и поджег помещение.

Мужчина дождался, когда из помещения архива выйдет сотрудница. Он оттолкнул ее от входной двери, прошел в кабинет и, разлив принесенный с собой растворитель, поджег документы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Силами сотрудников полиции мужчина был задержан на месте, возгорание ликвидировали до приезда пожарных. Пожар повредил уничтожитель бумаги, стены и потолок кабинета покрылись копотью.

Установлено, что подозреваемый с женой живет в Краснодарском крае с 1996 года по временным удостоверениям лиц без гражданства.

Завели уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. В настоящее время с мужчиной работают следователи.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Назначен комплекс необходимых криминалистических экспертиз, изъяты записи с камер видеонаблюдения, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по сообщению источника в правоохранительных органах, в результате пожара одному из сотрудников полиции понадобилась медпомощь — он отравился продуктами горения.