Полицейский архив подожгли в Апшеронском районе, пострадал участковый

Пожар в архиве отдела МВД Апшеронского района произошел 21 ноября.

«Совершен поджог в архиве отдела МВД. Документы серьезно не пострадали. В результате отравления продуктами горения медпомощь понадобилась старшему дежурному», — сообщил источник в правоохранительных органах.

В поджоге подозревается 68-летний житель Таджикистана, несколько лет живущий в Апшеронске. Мужчину задержали, мотивы и причины произошедшего устанавливаются, сообщает РИА «Новости».

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