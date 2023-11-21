Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Полицейский архив подожгли в Апшеронском районе, пострадал участковый

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsejskij-arhiv-podozhgli-v-apsheronskom-rajone-postradal-uchastkovyj?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Полицейский архив подожгли в Апшеронском районе, пострадал участковый
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Пожар в архиве отдела МВД Апшеронского района произошел 21 ноября.

«Совершен поджог в архиве отдела МВД. Документы серьезно не пострадали. В результате отравления продуктами горения медпомощь понадобилась старшему дежурному», — сообщил источник в правоохранительных органах.

В поджоге подозревается 68-летний житель Таджикистана, несколько лет живущий в Апшеронске. Мужчину задержали, мотивы и причины произошедшего устанавливаются, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: в Краснодаре полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге в многоэтажке.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях