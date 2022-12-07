Зимовка в холодильнике: девушка из Краснодара спасает больных и истощенных летучих мышей

Летучие мыши с приходом холодов стали частыми гостями в домах кубанцев. Истощенные или раненые животные не могут впасть в зимнюю спячку и прячутся в подъездах, чем пугают людей.

Так, в одной из краснодарских квартир собралась уже целая колония рукокрылых. Их приютила волонтер Олеся Шагакова. Она надеется, что соседи будут снисходительны к трелям ее постояльцев.

Летучих мышей Олесе Шагаковой приносят из разных районов города. Она их лечит и откармливает. Набрав вес, животные оправятся зимовать в специальный холодильник.

После зимней спячки летучих мышей окольцуют в волонтерском приюте и выпустят на свободу. Несмотря на пугающий вид, эти животные приносят человеку пользу, например, уничтожают насекомых-вредителей на полях.

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