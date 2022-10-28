Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Спелеологи обнаружили в Лагонаки огромную колонию краснокнижных летучих мышей

Общество
28.10.2022 09:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/speleologi-obnaruzhili-v-lagonakah-ogromnuyu-koloniyu-krasnoknizhnyh-letuchih-myshej
Спелеологи обнаружили в Лагонаки огромную колонию краснокнижных летучих мышей
Фото пресс-службы Краснодарского отделения РГО

Представители Русского географического общества нашли колонию летучих мышей при обследовании ранее неизученной пещеры, которой дали название Медвежья.

«Пещера древняя, давно оставленная активными водотоками, с сильно обваленной привходовой частью и с довольно обширным залом в конце. Длина пещеры невелика, около 100 метров, но она очень просторная, а на некоторых участках нужны хорошие навыки скалолазания», — рассказал руководитель комиссии спелеологии Краснодарского отделения РГО Андрей Остапенко.

При обследовании новой пещеры спелеологи нашли в ней множество ям под берлоги медведей. По словам представителей РГО, эти берлоги оказались очень старыми и хищников они не встретили.

Одной из главных особенностей новой пещеры стала огромная колония летучих мышей (длиннокрыла обыкновенного), занесенных в Красную книгу России. Они находятся в спячке до марта, сообщает пресс-служба Краснодарского отделения РГО.

Читайте также: в Апшеронском районе в пещере обнаружили 7 тыс. краснокнижных летучих мышей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки
Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки
Кабмин проработает вопрос строительства единой дороги между Архызом и Сочи
Кабмин проработает вопрос строительства единой дороги между Архызом и Сочи
Курорт «Новая Анапа» привлечет в Краснодарский край более 3 млн туристов в год
Курорт «Новая Анапа» привлечет в Краснодарский край более 3 млн туристов в год
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Краснодарском крае в перевернувшейся в поле иномарке погибла 53-летняя женщина
  3. «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Краснодарском крае парковки сделали бесплатными для электромобилей
  6. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях