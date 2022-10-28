Спелеологи обнаружили в Лагонаки огромную колонию краснокнижных летучих мышей

Фото пресс-службы Краснодарского отделения РГО

Представители Русского географического общества нашли колонию летучих мышей при обследовании ранее неизученной пещеры, которой дали название Медвежья.

«Пещера древняя, давно оставленная активными водотоками, с сильно обваленной привходовой частью и с довольно обширным залом в конце. Длина пещеры невелика, около 100 метров, но она очень просторная, а на некоторых участках нужны хорошие навыки скалолазания», — рассказал руководитель комиссии спелеологии Краснодарского отделения РГО Андрей Остапенко.

При обследовании новой пещеры спелеологи нашли в ней множество ям под берлоги медведей. По словам представителей РГО, эти берлоги оказались очень старыми и хищников они не встретили.

Одной из главных особенностей новой пещеры стала огромная колония летучих мышей (длиннокрыла обыкновенного), занесенных в Красную книгу России. Они находятся в спячке до марта, сообщает пресс-служба Краснодарского отделения РГО.

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