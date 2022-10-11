В Апшеронском районе в пещере обнаружили 7 тыс. краснокнижных летучих мышей
Общество
11.10.2022 07:50
Уникальное зимовочное скопление редких летучих мышей ученые обнаружили в пещере Каньон.
В колонии европейских широкоушек, поселившихся в Апшеронском районе, — 7 тыс. особей. Для этого вида столь крупная колония — редкость.
«Европейская широкоушка — редкий вид летучих мышей, занесенных в Красную книгу России. Обычно эти зверьки держатся поодиночке или небольшими группами», — сообщает Telegram-канал службы новостей Минприроды РФ.
Европейская широкоушка или курносый ушан — мелкая летучая мышь темного окраса. Максимальная масса зверька составляет 15 г. Питается жуками, мелкими бабочками и комарами. Вид включен в Красные книги России, Литвы, Латвии, Украины, Республики Беларусь.
Читайте также: в Новороссийске залетевшая в квартиру летучая мышь напугала девушку.
Популярные новости
- В Краснодаре в доме, где мужчину едва не раздавил лифт, начали ремонт подъемника
- Шампанского всем! В Сочи зять украл у женщины 2 млн рублей и прокутил их за несколько часов
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- В Краснодарском крае столкнулись две легковушки марки Nissan, оба водителя погибли
- Синоптик рассказал, какие народные приметы помогут предсказать погоду
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?