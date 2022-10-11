Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Апшеронском районе в пещере обнаружили 7 тыс. краснокнижных летучих мышей

Общество
11.10.2022 07:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-apsheronskom-rajone-v-peshhere-obnaruzhili-7-tys-krasnoknizhnyh-letuchih-myshej
В Апшеронском районе в пещере обнаружили 7 тыс. краснокнижных летучих мышей
Фото Salmar, pixabay.com

Уникальное зимовочное скопление редких летучих мышей ученые обнаружили в пещере Каньон.

В колонии европейских широкоушек, поселившихся в Апшеронском районе, — 7 тыс. особей. Для этого вида столь крупная колония — редкость.

«Европейская широкоушка — редкий вид летучих мышей, занесенных в Красную книгу России. Обычно эти зверьки держатся поодиночке или небольшими группами», — сообщает Telegram-канал службы новостей Минприроды РФ.

Европейская широкоушка или курносый ушан — мелкая летучая мышь темного окраса. Максимальная масса зверька составляет 15 г. Питается жуками, мелкими бабочками и комарами. Вид включен в Красные книги России, Литвы, Латвии, Украины, Республики Беларусь.

Читайте также: в Новороссийске залетевшая в квартиру летучая мышь напугала девушку.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В центре Киева утром прогремела серия взрывов
В центре Киева утром прогремела серия взрывов
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
В Краснодарском крае с 15 октября временно изменится график движения пригородных поездов
В Краснодарском крае с 15 октября временно изменится график движения пригородных поездов
Взрывы в Киеве: повреждены важные объекты инфраструктуры
Взрывы в Киеве: повреждены важные объекты инфраструктуры
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодаре в доме, где мужчину едва не раздавил лифт, начали ремонт подъемника
  2. Шампанского всем! В Сочи зять украл у женщины 2 млн рублей и прокутил их за несколько часов
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В Краснодарском крае столкнулись две легковушки марки Nissan, оба водителя погибли
  5. Синоптик рассказал, какие народные приметы помогут предсказать погоду
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях