В Апшеронском районе в пещере обнаружили 7 тыс. краснокнижных летучих мышей

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Уникальное зимовочное скопление редких летучих мышей ученые обнаружили в пещере Каньон.

В колонии европейских широкоушек, поселившихся в Апшеронском районе, — 7 тыс. особей. Для этого вида столь крупная колония — редкость.

«Европейская широкоушка — редкий вид летучих мышей, занесенных в Красную книгу России. Обычно эти зверьки держатся поодиночке или небольшими группами», — сообщает Telegram-канал службы новостей Минприроды РФ.

Европейская широкоушка или курносый ушан — мелкая летучая мышь темного окраса. Максимальная масса зверька составляет 15 г. Питается жуками, мелкими бабочками и комарами. Вид включен в Красные книги России, Литвы, Латвии, Украины, Республики Беларусь.

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