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В Новороссийске залетевшая в квартиру летучая мышь напугала девушку

Происшествия
26.08.2022 07:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-zaletevshaya-v-kvartiru-letuchaya-mysh-napugala-devushku
В Новороссийске залетевшая в квартиру летучая мышь напугала девушку
Фото t.me/alekseioderov

Инцидент произошел 25 августа в одном из домов на улице Мурата Ахеджака. Крупная летучая мышь воспользовалась открытым окном и влетела в квартиру к местной жительнице.

Девушка вызвала спасателей. Она рассказала, что очень боится незваную гостью. Сотрудники муниципальной службы спасения прибыли на место и поймали летучую мышь с помощью подручных средств. Животное выпустили в окно.

«Девушку успокоили, мышку спасли!» — написал начальник муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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