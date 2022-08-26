В Новороссийске залетевшая в квартиру летучая мышь напугала девушку

Фото t.me/alekseioderov

Инцидент произошел 25 августа в одном из домов на улице Мурата Ахеджака. Крупная летучая мышь воспользовалась открытым окном и влетела в квартиру к местной жительнице.

Девушка вызвала спасателей. Она рассказала, что очень боится незваную гостью. Сотрудники муниципальной службы спасения прибыли на место и поймали летучую мышь с помощью подручных средств. Животное выпустили в окно.

«Девушку успокоили, мышку спасли!» — написал начальник муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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