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В Новороссийске спасатели помогли собаке выбраться из фонтана на набережной

Происшествия
06.08.2022 09:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-spasateli-pomogli-sobake-vybratsya-iz-fontana-na-naberezhnoj
В Новороссийске спасатели помогли собаке выбраться из фонтана на набережной
Фото t.me/alekseioderov

Инцидент произошел днем 5 августа на набережной Адмирала Серебрякова.

В муниципальную службу спасения обратились местные жители и сообщили о том, что в фонтане стелы, расположенной напротив морского вокзала, находится собака. Животное самостоятельно из чаши фонтана выбраться не может.

«Спасатели при помощи удавки и добрых рук вытащили из фонтана собаку, которая не известно, как туда попала, и не смогла самостоятельно выпрыгнуть обратно. Мы поможем всем», — написал руководитель муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram-канале.

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