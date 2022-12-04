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Зимой в Сочи туристов примут порядка 40 объектов на особо охраняемых природных территориях

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zimoj-v-sochi-turistov-primut-poryadka-40-obektov-na-osobo-ohranyaemyh-prirodnyh-territoriyah
Зимой в Сочи туристов примут порядка 40 объектов на особо охраняемых природных территориях
Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

Об этом 4 декабря сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский. Он отметил, что в этом году значительно вырос турпоток в Кавказском заповеднике.

Для отдыхающих готовят тематические экскурсии и маршруты, расширяют и программы для детей с особенностями развития.

«Знакомство с дикой природой многие посетители экоцентра «Лаура» начинают с Тропы чувств, ее открыли этим летом, аналогов в России нет. В прошлом году заповедник впервые в истории посетили более полумиллиона гостей. Сейчас, к декабрю, эту отметку уже преодолели — ждем новый рекорд», — сказал Копайгородский.

Он также отметил, что Сочинский нацпарк в новогодние праздники ожидает двухмиллионного туриста. Также он рассказал, что всесезонные объекты к зимнему сезону обновили и усовершенствовали. В целях безопасности в Краснополянском участковом лесничестве на зимних каникулах увеличат число госинспекторов.

«Зимой в Сочи будут работать около 40 объектов на особо охраняемых природных территориях: в горах и на побережье. В Год экологии вместе с Кавказским заповедником, Сочинским нацпарком, курортами горного кластера делаем все необходимое, чтобы природные и познавательные маршруты стали ближе и доступнее для всех», — написал Копайгородский в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Сочи планирует принять в новогодние праздники 200 тыс. туристов.

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