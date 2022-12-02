Сочи планирует принять в новогодние праздники 200 тыс. туристов

При этом каждый третий из них отдохнет на горнолыжных курортах Красной Поляны. В горном кластере туристов будут принимать около 150 отелей.

«Планомерную работу по подготовке к высокому зимнему сезону начали заблаговременно. Под особым контролем — организация транспортной логистики, обеспечение общественной безопасности и антитеррористической защищенности объектов санаторно-курортного комплекса», — сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

По его поручению, число автобусов в Красную Поляну увеличили до 67. Запланировали 8 пар электричек. Для бесперебойного обеспечения энергоресурсов сформировали аварийные бригады и подготовили запас электрогенераторов.

Безопасность общественного порядка в Красной Поляне в новогодние праздники будут обеспечивать 300 правоохранителей, казаков и народных дружинников. Число нарядов ДПС и ППС в Сочи планируют увеличить на 15%.

По оценкам специалистов, в новогодние праздники курорт посетят около 200 тыс. туристов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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