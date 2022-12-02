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Канатные дороги в горах Сочи возобновили работу

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kanatnye-dorogi-v-gorah-sochi-vozobnovili-rabotu
Канатные дороги в горах Сочи возобновили работу
Кадры из видео t.me/funsochi

Ранее часть канатных дорог на курортах Красной Поляны временно закрыли на профилактику.

С 1 декабря большинство закрытых канатных дорог Сочи возобновили работу. Так, на курорте «Красная Поляна» открыли канатные дороги, поднимающие на высоту 2,2 тыс. м и 540 м. На курорте «Роза Хутор» возобновили работу канатные дороги на 560 м и 2 тыс. 320 м.

На курорте «Газпром» часть канатных дорог будет закрыта до 8 декабря. На «Лауре» не работают все «канатки», кроме А/А1, на «Альпике» остается закрытой канатная дорога на высоту 2 тыс. 256 м, сообщает Telegram-канал FunSochi.

Читайте также: в горах Сочи планируют построить канатную дорогу гондольного типа.

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