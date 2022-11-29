В горах Сочи планируют построить канатную дорогу гондольного типа

Проект четвертой очереди реконструкции Горно-туристического центра ПАО «Газпром» получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ.

Проект охватывает объединение курортов «Альпика-Сервис» и «Горки Город».

Концепция развития горно-туристского кластера предусматривает создание на территории Краснодарского края сети велодорожек, пешеходных экомаршрутов протяженностью свыше 1 тыс. км, строительство единого визит-центра и развитие горнолыжной инфраструктуры.

Неподалеку от сочинского села Эсто-Садок на северном склоне горного хребта Аибга планируют построить канатную дорогу гондольного типа. Ее протяженность составит 2085,82 м. Канатку закрепят на 16 опорах.

«Она сможет перевозить до 2,4 тыс. человек в час. А пассажиров будет немало, ведь планируется построить также две горнолыжные трассы — «синего» и «красного» уровней сложности. Их длина будет, соответственно, равняться 1881,03 м и 530,57 м», — сказал главный эксперт проекта Управления объектов гражданского назначения Главгосэкспертизы РФ Дмитрий Придатченко.

Помимо этого, проект предусматривает возведение обводной, промежуточной и приводной станций пассажирской канатной дороги с операторскими. Также в планах строительство накопителя для гондол, трансформаторных подстанций и сооружения инженерной защиты. Проектную документацию подготовила ГК «Гранит», застройщиком выступает ПАО «Газпром», сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы РФ.

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