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В Адыгее в строительство инфраструктуры парка «Даховская поляна» инвестируют свыше 700 млн рублей

Экономика
29.11.2022 07:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-v-stroitelstvo-infrastruktury-parka-dahovskaya-polyana-investiruyut-svyshe-700-mln-rublej
В Адыгее в строительство инфраструктуры парка «Даховская поляна» инвестируют свыше 700 млн рублей
Фото vk.com/mkp01

Многофункциональный туристско-рекреационный парк «Даховская поляна» планируют создать в урочище Дегуако в окрестностях станицы Даховской к 2026 году. Власти Адыгеи предполагают, что парк станет визитной карточкой региона.

Глава республики Мурат Кумпилов подчеркнул, что создание новых инвестплощадок в сфере туризма является одной из стратегических задач.

«В рамках этой работы мы вплотную подошли к реализации проекта многофункционального туристско-рекреационного парка «Даховская поляна» на красивейшей территории урочища Дегуако в окрестностях станицы Даховская. Республика в создание инфраструктуры вложит более 700 млн рублей, а из внебюджетных источников планируем привлечь свыше 1 млрд рублей», — сказал он.

Участок площадью 75 га, на котором расположится парк, уже передали в собственность республики. Планируется присоединение новых участков. Уже финансируется строительство обеспечивающей инфраструктуры. Это дороги, линии электро- и газоснабжения.

«Концепция парка включает создание множества туробъектов, среди которых не только средства размещения, но и объекты досуга и развлечения. Новый масштабный туробъект должен обеспечить современный сервис с традициями кавказского гостеприимства. И это привлечет еще больше туристов в нашу республику», — сказал глава Адыгеи.

Территория «Даховской поляны» может занять до 200 га. Предполагается. Что это будет этноаул, где туристы смогут комфортно разместиться и погрузиться в национальный колорит. В планах строительство туристского информационного центра, адыгских подворий, мест для ярмарки и сувениров, ремесленных мастерских и кафе с национальной кухней, сообщает ТАСС.

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