Инвестиции в создание курорта «Лагонаки» в Адыгее до 2025 года превысят 20 млрд рублей

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Об этом 18 ноября сообщил директор проектного офиса по созданию всесезонного горного экокурорта «Лагонаки» Инвер Калашаов.

Он рассказал, что на первом этапе создания курорта до 2025 года инвестиции превысят 20 млрд рублей.

«Предполагается, что курорт нового поколения будет создан при поддержке частных и государственных инвестиций. На первом этапе создания — до 2025 года — предполагается инвестировать более 20 млрд рублей. Сейчас осуществляется проектирование курорта», — сказал Калашаов.

Он также сообщил, что договор о проектировании заключен с архитектурным бюро «Студия 44» из Санкт-Петербурга.

Первый этап строительства включает в себя строительство шести канатных дорог и обустройство свыше 25 км горнолыжных трасс. Отмечается, что трассы курорта будут «синие» (70%) и «зеленые» (30%). Запланированный номерной фонд — 642 единицы. Кроме отелей на курорте планируют построить площадки для ресторанов, магазинов, пунктов проката и другие коммерческие локации.

Это позволит создать свыше 2 тыс. рабочих мест и откроет новые возможности для выпускников двух вузов Адыгеи. По словам Калашаова, это будут престижные рабочие места с зарплатой выше среднего, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Адыгее на первый этап строительства курорта «Лагонаки» выделят 19 млрд рублей.