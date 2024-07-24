Зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут во Французских Альпах

Об этом стало известно 24 июля по итогам голосования на 142‑й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже.

«Международный олимпийский комитет имеет честь объявить, что Олимпийские игры — 2030 пройдут во Французских Альпах при выполнении установленных МОК условий», — сообщил глава организации Томас Бах.

Французские власти дали экономические и организационные гарантии по проведению XXVI зимних Олимпийских игр в феврале 2030 года.

Последние зимние Олимпийские игры прошли в феврале 2022 года в Пекине. А ближайшая зимняя Олимпиада пройдет в 2026 году в итальянских Милане и Кортине‑д’Ампеццо, сообщает МОК.

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