Зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут во Французских Альпах
Спорт
24.07.2024 11:42
Об этом стало известно 24 июля по итогам голосования на 142‑й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже.
«Международный олимпийский комитет имеет честь объявить, что Олимпийские игры — 2030 пройдут во Французских Альпах при выполнении установленных МОК условий», — сообщил глава организации Томас Бах.
Французские власти дали экономические и организационные гарантии по проведению XXVI зимних Олимпийских игр в феврале 2030 года.
Последние зимние Олимпийские игры прошли в феврале 2022 года в Пекине. А ближайшая зимняя Олимпиада пройдет в 2026 году в итальянских Милане и Кортине‑д’Ампеццо, сообщает МОК.
Читайте также: две спортсменки из Краснодарского края выступят на Олимпиаде-2024 в Париже.