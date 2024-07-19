Две спортсменки из Краснодарского края выступят на Олимпиаде в Париже

Теннисистка Елена Веснина и каноистка Олеся Ромасенко поедут вместе еще с 13 российскими спортсменами на Олимпийские игры под нейтральным флагом.

Олимпийская чемпионка Елена Веснина рассказала, что для нее значит предстоящая Олимпиада.

«Эта Олимпиада другая — мы находимся под нейтральным флагом с многочисленными ограничениями. Но все мы знаем, откуда мы и за кого играем», — поделилась Веснина.

Краснодарка Олеся Ромасенко участвует в заездах на каноэ. За сборную Россию она выступает с 2013 года. За 11 лет она стала пятикратным призером чемпионатов мира и двукратная чемпионка Европы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», до Олимпиады-2024 в Париже допустили 8 российских теннисистов.