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Две спортсменки из Краснодарского края выступят на Олимпиаде в Париже

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/dve-sportsmenki-iz-krasnodarskogo-kraya-vystupyat-na-olimpiade-v-parizhe
Видео канала «Кубань 24»

Теннисистка Елена Веснина и каноистка Олеся Ромасенко поедут вместе еще с 13 российскими спортсменами на Олимпийские игры под нейтральным флагом.

Олимпийская чемпионка Елена Веснина рассказала, что для нее значит предстоящая Олимпиада.

«Эта Олимпиада другая — мы находимся под нейтральным флагом с многочисленными ограничениями. Но все мы знаем, откуда мы и за кого играем», — поделилась Веснина.

Краснодарка Олеся Ромасенко участвует в заездах на каноэ. За сборную Россию она выступает с 2013 года. За 11 лет она стала пятикратным призером чемпионатов мира и двукратная чемпионка Европы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», до Олимпиады-2024 в Париже допустили 8 российских теннисистов.

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