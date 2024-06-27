До Олимпиады-2024 в Париже допустили 8 российских теннисистов

Международный олимпийский комитет выдал допуск на Олимпийские игры в Париже восьми российским теннисистам.

Среди мужчин в нейтральном статусе допуск получили Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин, среди женщин — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева. Из белорусских спортсменов допуск получили Арина Соболенко и Виктория Азаренко.

При этом до участия в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе не допустили российских гребцов, стрелков и пятиборцев, белорусские спортсмены получили два допуска на греблю и три на стрельбу, говорится на сайте МОК.

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