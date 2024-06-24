Кондратьев: наши атлеты достойно представили Краснодарский край на Играх БРИКС

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил выступление кубанских спортсменов на международных соревнованиях БРИКС в Казани.

Как рассказал глава региона, всего по итогам прошедших соревнований кубанские спортсмены завоевали 45 медалей.

«Наши атлеты достойно представили родной регион и страну на мультиспортивном турнире. Борьба была серьезной — в соревнованиях приняли участие почти 5 тыс. спортсменов из 90 стран. Домой ребята привезли 25 золотых медалей, а также 9 серебряных и 11 бронзовых наград. Золото завоевали в шести видах: самбо, карате, гребном спорте, спортивной борьбе, легкой атлетике и боксу», — сообщил Вениамин Кондратьев.

Также отдельно губернатор отметил достижения кубанских самбистов и женской сборной по боксу, завоевавших все высшие награды.

«Поздравляю наших спортсменов с таким значительным результатом! Уверен, впереди у них еще много ярких побед и медалей», — заключил глава Кубани.

Всего на пятых юбилейных Играх БРИКС разыграли порядка 400 комплектов медалей в 27 видах спорта. В соревнованиях участвовали спортсмены из Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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