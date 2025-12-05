Зимние автомобильные шины закупят для инвалидов I группы на Кубани

С просьбой помочь в приобретении зимней резины для автомобиля к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву на «Прямой линии» обратился житель Курганинска.

Мужчина сообщил, что он инвалид I группы, который вынужден передвигаться по улице на автомобиле с ручным управлением.



«Так как этот автомобиль — мои ноги, купить на пенсию зимнюю резину я не имею возможности, а с 1 декабря вступил в силу закон, по которому штрафуют за езду без зимней резины», — поделился Петр Белявский.

Вениамин Кондратьев связался со своим заместителем, курирующим социальную сферу, Александром Руденко, и поручил ему помочь мужчине, чтобы обратившийся мог передвигаться на автомобиле зимой. Глава региона отметил, что для таких людей отсутствие зимней резины равносильно быть прикованными к дому.

«Через министерство соцзащиты посмотрите, сколько в крае таких инвалидов I группы, которые используются средства передвижения, кому нужна зимняя резина, резину закупим. Скажите, сколько необходимо средств, и эти средства будут выделены», — подчеркнул Кондратьев.

