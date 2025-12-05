Кондратьев потребовал наладить электричество семье бойцов СВО с сыном-инвалидом

На «Прямую линию» губернатора обратилась жительница станицы Старотитаровской Темрюкского района Татьяна Бутурлакина. Она сообщила о низком качестве электроснабжения, из-за чего не может включить аппарат ИВЛ для сына-инвалида.

Женщина сообщила, что ее муж и сын сейчас находятся на СВО. Дома она осталась с младшим сыном, который имеет инвалидность первой группы с детства.

«Из-за поломки счетчика на уличном столбе у нас уменьшили при ремонте потребление энергии. Ребенок находится на аппарате ИВЛ. Когда он включается, у нас вырубается счетчик, и мы остаемся без света. Посодействуйте в решении этой проблемы», — сообщила обратившаяся.

Вениамин Кондратьев поручил главе района Федору Бабенкову до конца дня разобраться в ситуации.

«За каждой семьей бойца СВО в крае закреплен сотрудник администрации района, и я искренне в это верю. Где сотрудник администрации, который курирует эту семью? — спросил глава региона. — Сегодня до вечера проблема должна быть решена».

