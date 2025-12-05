Кондратьев поручил разобраться с длительным отключением воды в Курганинске

Жительница Курганинска в рамках «Прямой линии» 5 декабря направила видеообращение к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Женщина рассказала, что из-за реконструкции дороги на улице Мира еще в начале мая отключили воду.



Сначала люди с пониманием отнеслись к временным трудностям, все лето и осень носили воду из колодца. Однако с наступлением зимы это стало проблематично. Женщина попросила главу Кубани помочь с подключением домов к водоснабжению.

Вениамин Кондратьев назвал ситуацию с отключением воды «безалаберностью либо равнодушием». Он обратился за разъяснением к вице-губернатору по вопросам ТЭК и ЖКХ Евгению Пергуну.

Евгений Пергун отметил, что это, скорее всего дорога регионального значения. В муниципалитете сейчас идет ремонт на участке дороги Усть-Лабинск — Лабинск — станица Упорная и до мая 2026 года работы должны быть завершены. В списке работ — обновление дороги, обустройство тротуара и освещения. В рамках работ предполагался вынос сети водоснабжения порядка 500 метров. Вице-губернатор отметил, что обращений от жителей в связи с отключениями воды ранее в адрес Минтранса или «Автодора» не поступало.

«Я предполагаю, что это просто какое-то недоразумение, которое нужно сейчас отработать в индивидуальном порядке. Если не ошибаюсь, до 8 или 10 декабря, порядка 25 абонентов должны быть переврезаны в новую трубу. Я беру ситуацию под личный контроль. Обещаю, что завтра до конца дня у этого абонента будет вода», — сказал Пергун.

Кондратьев подчеркнул, что вода должна быть не только у обратившейся женщины, а у всех абонентов.

«До следующего мая долговато ждать. Сделайте так, чтобы у всех, кто живет по этой улице, где в силу дорожных работ, воду отключили, восстановили водоснабжение», — сказал Кондратьев.

