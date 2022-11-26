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Зима близко: на следующей неделе в Краснодарский край придет похолодание

Общество
26.11.2022 08:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/zima-blizko-na-sleduyushhej-nedele-v-krasnodarskij-kraj-pridet-poholodanie
Зима близко: на следующей неделе в Краснодарский край придет похолодание
Зима близко: на следующей неделе в Краснодарский край придет похолодание

В последние выходные осени на юге России ожидается дождливая, но теплая погода, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

В начале следующей недели осадки прекратятся, однако температура воздуха ощутимо понизится и местами будет ниже климатической нормы.

Так, в Краснодаре уже 27 ноября ожидается до +9…11 °C, после чего осадки прекратятся, и 28 ноября днем воздух будет прогреваться только до +6-7 °C. По ночам в краевой столице столбики термометров будут падать до нуля.

В Сочи выходные будут дождливыми, днем до +15 °C, ночью — до +10 °C. Со следующей недели в курортном городе ожидается до +15…17 °C, ночью — около +10 °C, сообщает ТАСС.

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