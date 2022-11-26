Зима близко: на следующей неделе в Краснодарский край придет похолодание
Общество
26.11.2022 08:45
В последние выходные осени на юге России ожидается дождливая, но теплая погода, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
В начале следующей недели осадки прекратятся, однако температура воздуха ощутимо понизится и местами будет ниже климатической нормы.
Так, в Краснодаре уже 27 ноября ожидается до +9…11 °C, после чего осадки прекратятся, и 28 ноября днем воздух будет прогреваться только до +6-7 °C. По ночам в краевой столице столбики термометров будут падать до нуля.
В Сочи выходные будут дождливыми, днем до +15 °C, ночью — до +10 °C. Со следующей недели в курортном городе ожидается до +15…17 °C, ночью — около +10 °C, сообщает ТАСС.
Читайте также: синоптики прогнозируют в Сочи суровую зиму, пальмы под угрозой замерзания.
Популярные новости
- Как экологично утилизировать мусор?
- Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
- В Краснодарском крае задержали хулигана, который бил стекла в машинах с буквой Z
- СК: во время стрельбы в Крымске погибли четыре человека, включая стрелка
- В Краснодаре закрасили портрет Децла, на его месте появился мурал с Василием Чапаевым
- В Краснодаре дорогу на улице Зиповской расширят до четырех полос