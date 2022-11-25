Сочинские пальмы могут замерзнуть: синоптики прогнозируют на курорте суровую зиму
Общество
25.11.2022 21:21
Экологи обеспокоены: субтропические растения под угрозой — это пальмы, эвкалипты и каллистемоны. Но то, что ботаникам — угроза, лыжникам — радость.
Морозная и снежная зима — залог высокого спроса на трассы горнолыжного курорта.
По другим районам края долгосрочных прогнозов пока нет. А в ближайшие выходные погодных аномалий не предвидится. В прогнозе похолодание: тучи, местами дождь, по утрам туман. Воздух в субботу прогреется до +14 °С, в воскресенье — только до +11 °С. На Черноморском побережье теплее — до +17 °С.
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