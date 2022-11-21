Синоптики не подтвердили обновление температурного рекорда ноября в Краснодарском крае

Видео канала «Кубань 24»

Вопреки всем прогнозам вместо первого снега на Кубани потеплело. Днем 21 ноября по краю в среднем было +20 °С.

Правда, температурный рекорд обновить не удалось, говорят синоптики. Еще теплее было 37 лет назад — +25 °С.

«Осень на Кубани часто очень непредсказуема. Например, это ноябрьское утро началось с +14 °С и небольшого дождя. Но ближе к обеду уже ни куртка, ни зонт не понадобились. Вышло солнце, воздух прогрелся до +22 °С», — сказала специальный корреспондент Нинель Восканян.

Если в краевой столице в такую погоду можно только прогуляться, то на курортах региона — «жарко круглый год».

Солнечные и воздушные ванны можно принимать с комфортом на зимних пляжах. Всего их будет 72. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Территории для отдыха сейчас готовятся к открытию. Большая часть будет работать на популярных набережных края: в Сочи, Геленджике, Анапе. Даже на севере края в Ейском районе туристы смогут отдохнуть на скамейках и качелях у Азовского моря. Сейчас курорты региона загружены на 60%.

«Не жалуются на отсутствие клиентов в ноябре и на станциях техобслуживания. В этот жаркий понедельник водители в легких кроссовках, а вот свои машины решили переобуть в зимнюю резину», — сказала Нинель Восканян.

Ншан Карапетян приехал на СТО одним из первых. Мужчина больше 10 лет за рулем. Он считает такие плюсы погоды надо использовать с умом.

«Погода же переменная. Утром встали — уже минус. Лучше заранее, как говорится, чем испытывать судьбу и потом приехать на эвакуаторе, чтобы переобуваться», — отметил водитель Ншан Карапетян.

Теплый ноябрь радует не только людей. К примеру, в Армавире он подарил вторую жизнь розам, которые вновь зацвели.

«Просто душа радуется, за все спасибо природе — порадовала нас перед Новым годом», — поделилась жительница Армавира Ольга Ефименко.

На вопрос, как долго будет баловать погода теплолюбивых южан, синоптики отвечать не спешат. Слишком переменчивый климат в крае. Ведь еще несколько дней назад кубанцы ждали снега.

«Это все из-за волнового циклона, который забросил в наш регион теплый воздух и оттепель продлится всю неделю. Иногда холод будет сменяться теплом», — сказал ведущий прогноза погоды телеканала «Кубань 24» Александр Калужин.

Остается наслаждаться уходящей осенью, ждать первого дня зимы и снега, который уже выпал в Красной Поляне.