Зима близко: как в Краснодаре проходит подготовка к отопительному сезону

На участках уже проходит профилактика и ремонт: производят плановую замену труб водоснабжения и отопления, аварийных участков сети. Также идет проверка работы городских котельных, чтобы не допустить сбои и обеспечить качественную работу объектов в период холодов.

«По состоянию на 5 августа 2024 года завершили работы на 125 котельных и 96 ЦТП. В ходе подготовки тепловых энергоустановок к предстоящему отопительному периоду провели осмотры, испытания, оценки технического состояния, произвели работы по регулировке, наладке, замене деталей, всех систем котлового оборудования, узлов, агрегатов, в том числе автоматического оборудования», — рассказывает пресс-секретарь «Краснодартеплосетьэнерго» Егор Кузнецов.

Работы ведут на многих улицах города, и работы каждого участка контролируют. По словам мастер участка аварийно-строительного ремонта «Краснодартеплосетьэнерго» Константина Смородникова, это необходимо, чтобы избежать аварий.

«С каждым годом будет возрастать количество аварий на том участке, который откладывают ремонт по какой-то причине. То есть количество аварий будет возрастать. Часть трубы пришла в неудовлетворительное состояние, плюс закончилось время эксплуатации этой сети, поэтому производятся работы», — говорит он.

Работы ведут планомерно. Старые трубы демонтируют, взамен устанавливают новые в соответствии со всеми требованиями. Новые конструкции существенно отличаются от прежних.

«Эти трубы изолированы пенополиуретаном. Их устанавливают взамен старых со стекловатой. Специалисты говорят, что это надежнее и практичнее, экономичнее», — сообщает корреспондент «Кубань 24» Мария Яцук.

Завершить ремонтно-профилактические работы по всему городу планируют до начала холодов.

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